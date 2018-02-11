В России потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находился 71 человек

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Это информацию подтвердили ТАСС в МЧС РФ. По последним данным, на борту самолета находился 71 человек. Сообщается, что выживших нет.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — сказал источник "Интерфакса".

Ранее очевидцы сообщали в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Агентства уточняют, что найдены обломки Ан-148 и первые фрагменты тел.

"Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км", — сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что глава Оренбуржья, куда направлялся самолет, упавший в Подмосковье, оперативно вылетел в Москву.

Первые версии катастрофы

Причиной крушения самолета в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность могли стать причиной крушения Ан-148 в Московской области", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что экстремальных погодных условий не было.