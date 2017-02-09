В России порно нет. Как наши восточные соседи объявили войну "клубничке" в интернете

Роскомнадзор продолжает блокировать порносайты на территории России — в реестр запрещенных ресурсов попали PornHub, YouPorn, Brazzers и еще несколько менее крупных порталов. Как юрист из Владивостока смог добиться отмены судебного решения, почему Роскомнадзор советует знакомиться в реальной жизни и зачем порнография в США проходит специальный тест — в материале "Газеты.Ru".

Война с порно в рунете стартовала весной 2016 года, когда по решению суда Роскомнадзор постановил заблокировать крупный порноресурс PornHub на всей территории России. Менее чем через месяц та же судьба постигла YouPorn — оба сайта были заблокированы в сентябре того же года.

Адвокату Алексею Клецкину из Владивостока удалось оспорить решение суда, и 7 февраля YouPorn был удален из реестра надзорного ведомства.

Однако порадоваться победе россиянам не дали — в тот же день Роскомнадзор заявил о блокировке порносайта Brazzers. А "освобожденный" YouPorn, как выяснилось позднее, снова попал в перечень запрещенных сайтов.

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Цепочка блокировок

Решение по PornHub было вынесено Бутурлиновским районным судом Воронежской области 24 мая 2016 года. Прокурор заявил, что на известном порносайте содержится "информация об обороте порнографических материалов и видео порнографического содержания".

Пользователи сети активизировались и начали создавать мемы о том, чем же теперь заниматься россиянам в свободное время, а заодно вспомнили прошлогодний совет Роскомнадзора, который всерьез порекомендовал в качестве альтернативы порносайтам "познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни".

Сам PornHub отнесся к ситуации с юмором и предложил сотрудникам Роскомнадзора бесплатные премиум-аккаунты в обмен на разблокировку сайта на территории России. Ведомство шутку не оценило, а порносайт позже запустил щедрую акцию FreeRussia, пообещав всем россиянам бесплатный двухнедельный доступ к ресурсу PornHubPremium в качестве компенсации.

Решение по YouPorn вынес Первореченский районный суд города Владивостока 9 июня 2016 года, опять сославшись на наличие на сайте порноконтента. Оспаривать постановление суда взялась канадская компания Gowling WLG (International) Inc. и местный адвокат Алексей Клецкин, которые смогли выиграть дело и добиться отмены блокировки.

Клецкин указал на многочисленные процедурные нарушения в предоставлении доказательств по делу. "Конечно, к такому явлению, как порнография, можно относиться по-разному. Но поскольку я юрист, то рассуждаю в данном случае исключительно с позиции права.

И эти позиции говорят о том, что законодательство Российской Федерации не запрещает распространение порнографии как таковой", — написал Алексей в своем профиле в Facebook.

Роскомнадзор сообщил в своем твиттере, что блокировка YouPorn снята, так как решение суда Владивостока было отменено. Однако на сайте "Роскомсвободы" можно заметить, что порноресурс был повторно внесен в реестр — по решению Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

Brazzers тоже не избежал участи популярных порносайтов в России и был внесен в перечень запрещенных ресурсов 6 февраля 2017 года согласно решению Большеглушицкого районного суда Самарской области, в котором указывалось на "сугубо негативное воздействие на психику человека".

Блогер Илья Варламов в своем профиле во "ВКонтакте" выложил несколько фотографий из села Большая Глушица, включая снимок здания суда, посмеявшись над провинциальностью органа власти, заблокировавшего Brazzers "для всей России".

Войну с Brazzers не оставил без внимания порноактер Джонни Синс, который известен в народе как "Лысый из Браззерс". В начале 2017 года он зарегистрировался во "ВКонтакте" и даже получил галочку верификации. Он предложил всем фанатам сайта подписать петицию и направить ее в Большеглушицкий суд.

"Если эта петиция соберет 100 тысяч подписей, я обещаю сыграть российского судью в своем следующем фильме. Правосудие восторжествует!" — написал Синс, прикрепив к записи хештег #FreeBrazzers.

Если не по хардкору, то можно

Порнография полностью запрещена в ряде стран мира, в том числе в Китае, Индии, Кубе, Южной Корее, Сингапуре, в большинстве стран Ближнего Востока и некоторых других.

В Австралии действует закон, по которому порно разрешается хранить, но его распространение является уголовным преступлением. Разумеется, это не касается детской порнографии, которая законодательно запрещена практически повсеместно.

Во Франции и Германии существует в целом либеральные законы относительно "легкого" порно, но фильмы "по хардкору" запрещены к продаже и демонстрации для несовершеннолетних.

А вот в Великобритании были приняты поправки, которые различают "приемлемый" и "неприемлемый" контенты. В частности, в список запрещенных действий в порнографии попали шлепки, удушение, фистинг, физическое насилие, ролевая "игра в детей" и прочее.

Эти поправки должны быть приняты к сведению продюсерами порнофильмов, если они не хотят, чтобы их картина была признана нелегальной.

В Канаде порнография официально разрешена и продается любым желающим, достигшим 18-летнего возраста. При этом продажа несовершеннолетним запрещена, но хранение никак не регламентируется. Особо жесткие фильмы продаются в специализированных магазинах или только по ночам.

США толерантны к порнопродукции, так как на федеральном уровне она не запрещена. Тем не менее порно должно пройти так называемый тест Миллера, который определяет, может ли тот или иной материал быть признан непристойным и быть запрещен в обход права на свободу слова.

Согласно тесту, если контент выставляет сексуальные отношения в оскорбительном свете и не имеет высокой художественной ценности, то доступ к нему должен быть ограничен.