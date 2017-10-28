В России подсчитали количество живущих в стране евреев

Около 1,5 млн россиян из примерно 146,8 миллионов общего населения страны имеют еврейские корни или родственные связи с евреями. Такие данные, основанные на исследовании, проведенном Российским еврейским конгрессом (РЕК), были представлены на днях в Иерусалиме на встрече делегации конгресса с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Российские гости рассказали премьер-министру об устойчивой тенденции к снижению уровня антисемитизма в России и росту положительного отношения к евреям, что резко отличается от современной картины в Европе. Антисемитизм стал уделом маргиналов, не находящих поддержки в большинстве социальных слоев россиян", — рассказал пресс-секретарь РЕК Михаил Савин агентству "Интерфакс-Религия".

По мнению президента РЕК Юрия Каннера, это связано с государственной политикой России и новыми ориентирами общества: основное население РФ выросло, уже не застав периода государственного антисемитизма.

"Без этой "промывки мозгов" негативное отношение к евреям угасло само собой, и даже популярный в западных странах "антиизраилизм" не приживается, — отношение к Израилю и израильтянам преимущественно уважительное и положительное, что сказывается и на отношении к российским евреям", — добавил Савин.

В заключение встречи Каннер выразил надежду, что Нетаньяху сможет посетить Москву в мае будущего года, когда будет отмечаться 70-летие Израиля.

У ФЕОР другие цифры — 1 млн евреев. Их вычисляли по покупкам мацы

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) пришли к другому заключению относительно количества проживающих в России евреев. По этим данным, евреев в РФ около миллиона. Правда их метод подсчета количества евреев был основан только на числе покупателей мацы.

Как рассказал президент ФЕОР Александр Борода, "мы оцениваем количество евреев, которые идентифицируют себя как евреи, и тех людей, которые ежегодно начинают себя ощущать евреями, — выясняют, что их еврейство — по материнской линии. И также добавляем тех евреев, которые просто никуда не ходят. Одним из ярких показателей в этом вопросе является маца. Покупает мацу на Песах максимальное количество людей, которые себя идентифицируют как евреев", — рассказал Борода.

В это число включены те, кто за весь год не появляется в синагоге или каких-либо еврейских организациях, но за мацой приходит или кого-то посылает. "И мы к этому добавляем процент тех, которые до сих пор этого не понимают, но являются евреями, и так у нас примерно получается миллион", — пояснил глава ФЕОР. Никакой переписи, по его словам, никто не проводил.

При этом Борода напомнил, что в Россию продолжают приезжать евреи из стран бывшего Советского Союза — из Азербайджана, Средней Азии, Украины.

Он подчеркнул, что приведенная оценка — это только "по ощущениям", а по официальной переписи 15 лет назад обозначили себя евреями всего 270 тысяч. "Вот 270 тысяч — это то число, которым оперируют", — скаал глава ФЕОР. Причиной таких значительных разночтений, по его мнению, стали два фактора — перепись шла выборочно и евреи, имея большой негативный исторический опыт и инстинкт самосохранения, не всегда склонны афишировать свою национальность.

В 2011 году NEWSru Israel со ссылкой на директора Центра библеистики и иудаики РГГУ, этнодемографа Марка Куповецкого сообщал, что при проведении переписи 2010 года 157,8 тысячи человек указали в графе "национальность", что являются евреями, — на 76 тысяч меньше, чем в 2002 году. Тогда, по данным издания, в России было зафиксировано 232 тысячи евреев.