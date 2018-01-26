В России пенсионерка 9 лет жила с мертвыми родственниками из-за нехватки денег на похороны

Пенсионерка, прожившая около 10 лет в подмосковной квартире вместе с двумя умершими родственниками, госпитализирована в психиатрический стационар, сообщила представитель областного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

"Сегодня в одной из квартир города Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что со слов 77-летней пенсионерки, проживающей в этой квартире, обнаруженные тела принадлежат ее брату и сестре, которые умерли около 8-9 лет назад.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", — сказала представитель следствия.

По ее словам, для установления причин и давности смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы, а "пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу".

Ситуацию внутри квартиры описывает "Московский комсомолец": "На полу кухни лежало накрытое одеялом мумифицированное тело женщины. Ее руки были сложены на груди, там же находился крест. В зале гости нашли лежащее на диване тело мужчины в такой же позе и с таким же церковным атрибутом в руках. На немой вопрос представителей правопорядка бабушка рассказала, что это ее 70-летний брат Николай и 76-летняя сестра Галина, которые умерли около 10 лет назад. У нее не было денег на похороны родственников, и она оставила их у себя, а сама переселилась… в шкаф. Лежащие на полу кости и рога — это ее животные, которых она от голода съела (питомцы также проживали в квартире)."