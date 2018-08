В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

😩Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! 🗣Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!! В Украину не поеду..., хотя мне даже звонило СБУ! -Немає проблем, вам безпечно Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте -Не можливо бути в країні , де ображають моїх співвітчизників ! При Порошенко не приїду #садальский #украина #риднаненькаукраина #одесса #сбу #пошлина

