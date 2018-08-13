В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

Он отметил, что артисты, не согласные с политикой российских властей, например украинская группа "Океан Эльзы", приняли решение просто не приезжать в страну, при этом любовь их поклонников от этого не угасла.

Дрессировщик Эдгар Запашный резко ответил на слова певицы Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму, пишет Gazeta.ru.

Запашный в своем инстаграме написал, что если бы не Советский Союз, певица не смогла бы так прекрасно петь на русском языке, который ”на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!”.

”У вас был шанс отказаться от звания ”Заслуженная артистка Латвийской ССР”, но на тот момент вы видимо ”любили” Советский Союз. Крым это территория России и имейте совесть это признать, либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими!!! Прискорбно, когда такие как вы кусают ”кормящую руку”,а она продолжает вас кормить!”, — написал он.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что заявления Вайкуле на полуострове воспримут без слез, но и в "черные списки" ее заносить тоже никто не будет.

"Песни Лаймы Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому ее заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слез. Слова о том, что нам, европейцам, запрещено туда ездить — это в некотором роде демонстративная ложь. Правда, исполнительница, возможно, не знает, что как раз-таки европейцы сюда ездят толпами — и выступают, и общаются с людьми", — сказал Бальбек.

"Конечно же, ни в какие "черные списки" ее заносить не будут, и поливать ее грязью здесь тоже никто не станет. Население Крыма давно убедилось, что есть друзья полуострова, есть враги, а есть те, кто ждет команды. Видимо, Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны", — добавил депутат.

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что Вайкуле ”придется отвечать” за свои слова про Крым.

”Не берусь гадать, была ли певица искренна или просто решила потрафить определенного сорта публике, выступая с подобными заявлениями на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Но слово — не воробей, и за сказанное придется отвечать. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли по России”, — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее Лайма Вайкуле заявила в Одессе, что не поехала бы в Крым ни за какой гонорар. Также звезда советской эстрады рассказала, что рада произошедшему распаду СССР.