В России отстранена от должности чиновница за слова о том, что государство молодым людям "ничего не должно"

Ранее на видеохостинге YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

"Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки", — говорится в сообщении. В департаменте добавили, что поводом к проведению проверки послужило заявление Глацких, сделанное в Кировграде на круглом столе, посвященном реализации молодежных проектов.

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — приводит департамент слова Куйвашева.

Глацких после появления видеозаписи извинилась за свое высказывание, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Слова, по мнению чиновницы, были вырваны из контекста. Губернатор после публикации видео отметил, что запросит полную видеозапись выступления, чтобы "спокойно разобраться и сделать выводы".