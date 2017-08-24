В России открылось первое официальное турагентство КНДР

В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в КНДР, получившее лицензию в Пхеньяне, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно" — сказал Голов в четверг на пресс-конференции, посвященной выходу NKOREAN на российский рынок.

Основанная в 2017 году компания NKOREAN является туристическим агентством, одобренным правительством КНДР и гарантирующим безопасность для туристов на территории Северной Кореи. Компания, специализирующаяся на путешествиях в Северную Корею, будет работать при поддержке посольства КНДР в РФ.

Со своей стороны советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил на пресс-конференции, что его страна гарантирует безопасность законопослушных туристов, чему способствует и ядерный потенциал Северной Кореи.

"КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны", — сказал Ким Сен Хун. Он добавил, что ядерные силы страны "полностью гарантируют безопасность и мир на Корейском полуострове".

Он также сообщил, что КНДР намерена активно развивать туристические связи с РФ. В частности, будет упрощена процедура выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней.