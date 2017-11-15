В России окончательно запретили ”легкие” сигареты

15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Как поясняет агентство ТАСС, производители обязаны перейти на выпуск нового формата сигаретных пачек.

Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.

Помимо этого, запрещается называть сигареты ”с пониженным содержанием смол”, ”легкие”, ”мягкие”, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.

26 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Ранее в сентябре Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.