В России обсуждают блокировку иностранных СМИ, вещающих на русском

В Совете Федерации обсуждается вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов РФ. Этот вопрос 27 июня обсуждался на закрытом заседании созданной недавно комиссии Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством, сообщает "Медуза".

В частности, предлагается обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

При несоблюдении законодательства предлагается уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории РФ.

По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, на заседании также предлагалось наделить Минюст РФ правом проводить расследования для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, такие СМИ также должны будут отчитываться по закону об иностранных агентах.

Тема блокировки зарубежных русскоязычных СМИ уже обсуждалась на закрытом заседании Госдумы с участием директора ФСБ Александра Бортникова, которое прошло 23 июня. Об этом ”Дождю” сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Кроме того, по словам Левина, тема обсуждалась на расширенном заседании возглавляемого им комитета По его словам, речь шла о соблюдении российских законов о выборах ”американскими редакциями, распространяющими информацию на российской территории” и ”финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию”.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что считает ”бессмысленной” идею приравнять русскоязычные СМИ, вещающие из-за рубежа, к иностранным агентам и блокировать их за нарушение российских законов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В России, напомнил Федотов, уже есть закон, наделяющий Роскомнадзор правом сбора информации о всех СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Достаточно зайти на сайт Роскомнадзора, указал глава СПЧ, чтобы увидеть, что в реестре получающих иностранное финансирование есть много СМИ, включая государственные.

Сбор информации о зарубежном финансировании СМИ ведется ”сравнительно давно”, сказал Федотов, добавив, что ”толку от этого нет никакого”.

”Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа”, — заявил Федотов.