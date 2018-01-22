В России обрушились продажи водки

В России в 2017 году снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукции — за исключением фруктовых (плодовых) вин.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей, водки было продано 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше, чем в 2016 году. Розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов составила 2,551 млн дал (на 43,4% меньше, чем в 2016 году), ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов — 5,3 млн дал (на 25,8% меньше).

Коньяка было продано 10,2 млн дал (на 1,1% меньше), шампанских и игристых вин — 15,988 млн дал (на 27,3% меньше), виноградных вин — 47,4 млн дал (на 7% меньше).

В то же время сразу на 71,8%, до 10,3 млн дал, увеличилась розничная торговля фруктовыми (плодовыми) винами.

Как поясняли ранее эксперты союза, резкий рост производства и реализации в 2017 году фруктовых и плодовых вин связан с тем, что в условиях снижения платежеспособного спроса потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции. В низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в этом же сегменте у виноградных, считают эксперты.