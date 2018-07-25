В России обеспокоены сближением Финляндии и Швеции с НАТО

По словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия не оставит без последствий результаты активного сотрудничества Швеции и Финляндии с Североатлантическим альянсом.

Россия обеспокоена сближением Швеции и Финляндии с НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу вчера на коллегии ведомства заявил, что Россия вынуждена принимать ответные меры на ”втягивание” Финляндии и Швеции в структуры НАТО.

По словам главы российского оборонного ведомства, действия западных стран ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождая еще большее недоверие.

В мае в Пентагоне Финляндия, Швеция и США договорились об укреплении трехстороннего военного сотрудничества. Подписанная ими декларация о намерениях предусматривает, в частности, участие Финляндии и Швеции в военных учениях НАТО и улучшение стратегических коммуникаций. Взамен НАТО получило доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран.