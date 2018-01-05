В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства открылись в пятницу в Хабаровске. Об этом сообщила ТАСС региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага.

"В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина", — сказала Брага.

По ее словам, подписи будут собирать в строгом соответствии с законом.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Самовыдвижение Путина

26 декабря собрание избирателей, прошедшее в историческом парке "Россия — моя история" на ВДНХ, приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. В зале присутствовали 668 человек при необходимых 500. В поддержку Путина выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский, певица Полина Гагарина, модельер Валентин Юдашкин, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и другие.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. На следующий день Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешила открыть специальный счет в Сбербанке, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.