В России начальник расстрелял возмутившегося задержкой зарплаты сотрудника

По информации ведомства, конфликт между 45-летним директором и его 47-летним подчиненным произошел утром в четверг, 15 ноября. Работник выразил возмущение задержкой зарплаты, в ответ глава фирмы, ранее судимый, не менее четырех раз выстрелил ему в голову и туловище из травматического пистолета.

По данным ”Интерфакса”, пострадавший был госпитализирован, ему потребовалась операция.

Директор фирмы был задержан вместе с приятелем, ”принимавшим участие в перебранке”. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (”Хулиганство”), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура Челябинска выявила 16-миллионный долг по зарплатам водителям автобусов и кондукторам, которые устроили забастовку и отказались выходить на линию. Согласно результатам проверки, без денег полтысячи работников оставил директор компании и депутат Гордумы Дмитрий Холод.