В России начались задержания участников антикоррупционных митингов

В России в понедельник, 12 июня, начались антикоррупционные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) во главе с известным оппозиционером Алексеем Навальным. По сообщениям СМИ, митинги уже идут во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Во Владивостоке и Благовещенске произошли задержания.

Во Владивостоке задержаны как минимум два человека, в том числе координатор местного предвыборного штаба Навального Юрий Кучин. Его доставили в отделение полиции еще до того, как он добрался до места проведения акции. В отношении Кучина будет рассматриваться административное дело по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга.

Задержан также Максим Шинкаренко, собиравшийся устроить одиночный пикет. У него изъят плакат с надписью "Димон, выйди вон", который он не успел развернуть. Еще одного участника антикоррупционной акции во Владивостоке облили зеленкой. Всего в санкционированном митинге оппозиции на привокзальной площади участвуют более 300 человек, передают корреспонденты.

Сообщается также о задержаниях в Благовещенске. По словам сотрудника ФБК Леонида Волкова, полиция задержала на площади Ленина мужчину, стоявшего с плакатом "Россия без коррупции". В это время другие участники акции скандировали: "Позор!", их точное количество не уточняется. Между тем в санкционированном митинге в Казани, проходящем на окраине города, участвуют около 400 человек.