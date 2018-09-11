В России начались крупнейшие за 40 лет военные учения

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

Учения разделят на два этапа. На первом завершат развертывание войск на Дальнем Востоке и наращивание сил Военно-морского флота в регионе. На втором будет отработано управление межвидовыми группировками войск с обороной и наступлением.

Главная цель маневров, отмечает Минобороны, — это проверка уровня подготовки военного руководства при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния, а также при организации взаимодействия между сухопутными силами и ВМФ.

Учения ”Запад-81” прошли с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Помимо Советского Союза, учения проводились также на территории нескольких дружественных государств. В ходе маневров впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.