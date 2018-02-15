В России начали блокировать доступ к сайту Навального

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта оппозиционера Алексея Навального navalny.com.

Это сделано на основании иска миллиардера Олега Дерипаски, требующего ограничить доступ к личной информации, пишет Meduza.

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, как бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером правительства Сергеем Приходько и сотрудницей ”индустрии эскортных услуг” Настей Рыбкой.

На следующий день в суд Усть-Лабинска поступил иск от Дерипаски с требованием ограничить доступ к материалам из расследования, опубликованным на сайте Навального, а также в YouTube и Instagram. Суд согласился с доводами миллиардера и направил требование Роскомнадзору о блокировке ресурсов. Срок удаления материалов истек вечером 14 февраля.

Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов расследования из ряда СМИ. Также Instagram удалил фотографии из профиля Насти Рыбки, которые послужили источником расследования. Алексей Навальный отказался удалять материалы расследования на своих ресурсах и подал ответный иск к Роскомнадзору.