В России могут запретить трансляцию Deutsche Welle "из-за антироссийской русофобии"

Толчком для пылкой речи Морозова о необходимости борьбы с русофобией, по всей видимости, послужило сделанное накануне заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Во время брифинга 28 июня сотрудница российского дипведомства призвала коллег из Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора обратить внимание и дать оценку деятельности немецкого издания Deutsche Welle, обвинив его в пропаганде.

Как пояснила Захарова, МИД РФ заметил размещенный в Twitter платный материал DW, счел его оскорбительным для России и потребовал объяснений от немецкой компании. В Deutsche Welle не согласились с оценкой публикации, которую дали в министерстве. В компании пояснили, что материал был "лишь анонсом одного из интервью программы на русском языке и не более", а анонсирование своих публикаций в соцсетях является "обычным делом".

По мнению Захаровой, в ссылке на публикацию содержалось оценочное суждение о России, и потому российским властям стоит внимательно разобраться в ситуации с Deutsche Welle. Чем размещение материалов СМИ с оценками какого-либо государства и реклама этих материалов в социальных сетях может нарушать закон, официальный представитель МИД не пояснила.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и обратиться к коллегам из Государственной думы, Совета Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также к соответствующим профильным структурам гражданского общества обратить внимание на эту ситуацию, дать соответствующую оценку и вообще начать анализировать эту ситуацию с точки зрения тех самых стандартов, на которые ссылаются германские представители, которые анализируют положение российских СМИ", — призвала официальный представитель дипведомства на брифинге (цитата по ТАСС).

Захарова отметила, что в МИД РФ не оспаривают право СМИ на публикацию критических статей в адрес любого государства. "Мы говорим о том, что скриншот содержит не просто факты или анонс мероприятия, в него инкорпорировано оценочное суждение о нашей стране", — пояснила сотрудница министерства.

"С нашей точки зрения, все эти проекты — это ничем не прикрытая пропаганда и прямое воздействие со стороны финансируемой немецким правительством организации на российскую аудиторию, — резюмировала Захарова. — Все это вообще не имеет никакого отношения к журналистике".