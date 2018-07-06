06.07.2018, 08:18

В России матери-одиночке грозит 8 лет по наркотической статье: продала препарат, не подошедший ребенку

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8 лет лишения свободы грозит матери двоих детей за продажу лекарства, которое перестало помогать ее больному сыну. Выяснилось, что препарат содержит психотропные вещества. Обвиняемая, которая в одиночку воспитывает детей, об этом не знала и пыталась вернуть хотя бы часть стоимости дорогого препарата.

Врачебная ошибка при родах, ДЦП, перитонит, дыхание через трубку, три клинических смерти: каждое мгновение жизни маленького Арсения — это боль.

- Это его обычное состояние. Он ничего не знает, кроме боли.

Приглушать боль можно только сильнодействующими, чаще всего наркотическими препаратами. Особенные средства нужны, чтобы остановить приступы эпилепсии. Подходит диазепам в ампулах или таблетках, но безопасней диазепам в клизмах, а его в аптеках нет. Есть на интернет-форумах, объединяющих тысячи людей с общей бедой. Здесь мать-одиночка и купила 20 тюбиков за 20 тысяч рублей и здесь же продала остатки, когда сменили препарат, чтобы вернуть хоть часть денег. С покупателем встретилась у метро.

"Передо мной уже стояли два опера, которые предъявили мне корочки и попросили пройти с ними", — рассказывает Екатерина Коннова.

Теперь Екатерина стала фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками. Ей грозит тюремный срок.

"Учитывая ее сложные жизненные обстоятельства, мы постарались отнестись с максимальной гуманностью. Ей избрана мера пресечения, несвязанная с лишением свободы, а именно подписка о невыезде и надлежащем поведении", — сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве.

Диазепам действительно входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, даже в том малом количестве, которое продавала Екатерина.

"10 миллиграммов — это стандартная терапевтическая доза и какого-то эйфоризирующего эффекта, как правило, не дает. Есть вещества, например, тот же гараноксин или фенозепам из той же группы, они в этот список не включены", — объясняет Дмитрий Гудков, врач-нарколог.

Уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида вызвало широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России уже готовит обращение в Генеральную прокуратуру.

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"Мы призываем, чтобы были учтены все обстоятельства, в том числе и то, что привело все-таки маму к такой ситуации. Что заставило ее приобретать где-то лекарственные препараты в той форме, которая удобна ребенку", — заявила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России.

Екатерину Коннову поддержали и в Общественной палате России.

"Давайте поймем, насколько тяжело этой маме. Насколько ей тяжело, насколько она должна крутиться, она одна воспитывает ребенка", — призывает Диана Гурцкая, председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

При этом в Московском центре паллиативной помощи считают, что в подобной ситуации могут оказаться тысячи россиян.

"Когда ты видишь страдания своего близкого, ты абсолютно не думаешь о законодательной составляющей своих действий. Должны быть пересмотрены правила регистрации препаратов и детских лекарственных форм, которые положены по всем международным нормам в конце жизни для облегчения страданий", — считает Нюта Федермессер, директор Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы.

За этим делом сейчас следит вся страна. Екатерина все же надеется, что ее не накажут, и для них с сыном все закончится благополучно.

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