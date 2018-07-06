В России матери-одиночке грозит 8 лет по наркотической статье: продала препарат, не подошедший ребенку

8 лет лишения свободы грозит матери двоих детей за продажу лекарства, которое перестало помогать ее больному сыну. Выяснилось, что препарат содержит психотропные вещества. Обвиняемая, которая в одиночку воспитывает детей, об этом не знала и пыталась вернуть хотя бы часть стоимости дорогого препарата.
Врачебная ошибка при родах, ДЦП, перитонит, дыхание через трубку, три клинических смерти: каждое мгновение жизни маленького Арсения — это боль.
- Это его обычное состояние. Он ничего не знает, кроме боли.
Приглушать боль можно только сильнодействующими, чаще всего наркотическими препаратами. Особенные средства нужны, чтобы остановить приступы эпилепсии. Подходит диазепам в ампулах или таблетках, но безопасней диазепам в клизмах, а его в аптеках нет. Есть на интернет-форумах, объединяющих тысячи людей с общей бедой. Здесь мать-одиночка и купила 20 тюбиков за 20 тысяч рублей и здесь же продала остатки, когда сменили препарат, чтобы вернуть хоть часть денег. С покупателем встретилась у метро.
"Передо мной уже стояли два опера, которые предъявили мне корочки и попросили пройти с ними", — рассказывает Екатерина Коннова.
Теперь Екатерина стала фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками. Ей грозит тюремный срок.