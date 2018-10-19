19.10.2018, 19:01

В России хотят запретить кальяны в кафе и ресторанах

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ИТАР-ТАСС
EST
Vesipiibu suitsetaja
Vesipiibu suitsetajaFoto: Vallo Kruuser

Депутаты — активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, запрещающий курение кальянов и электронных сигарет в заведениях общественного питания. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

"Эксперты ОНФ предлагают запретить кальяны и электронные сигареты в местах общепита. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в Госдуму в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что предлагается приравнять все электронные курительные устройства к обычным сигаретам и регулировать их распространение федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и техническим регламентом. "Акцизы на все электронные курительные девайсы также должны быть повышены, это приведет к увеличению их стоимости и снижению доступности для молодежи, а также позволит усилить информирование о вреде вейпов и наложить запрет на рекламу таких устройств", - говорится в пресс-релизе.

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