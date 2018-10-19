В России хотят запретить кальяны в кафе и ресторанах

"Эксперты ОНФ предлагают запретить кальяны и электронные сигареты в местах общепита. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в Госдуму в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что предлагается приравнять все электронные курительные устройства к обычным сигаретам и регулировать их распространение федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и техническим регламентом. "Акцизы на все электронные курительные девайсы также должны быть повышены, это приведет к увеличению их стоимости и снижению доступности для молодежи, а также позволит усилить информирование о вреде вейпов и наложить запрет на рекламу таких устройств", - говорится в пресс-релизе.