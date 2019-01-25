В России хотят ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано. ”Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован”, — сказала РБК Бокова.

Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют ”амнистию”, которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.

Под действие закона не попадут роумеры — въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Предполагается создание нескольких списков устройств. В черный попадут похищенные, незаконно ввезенные, блокированные по запросу силовых ведомств телефоны, в белый — полностью функционирующие устройства в сетях сотовой связи, в серый список и список исключений — временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.

Для чего нужна единая база мобильников

Закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, утверждают его авторы. Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас любой телефонный звонок или выход в интернет идентифицируются в сети оператора связи по нескольким параметрам, сказала РБК автор законопроекта. ”По абонентскому номеру, по номеру сим-карты, по номеру базовой станции, которая обслуживает абонента в конкретный момент времени, и по номеру самого устройства”, — сообщила она. Таким образом, IMEI записывается в сети оператора связи как один из идентификаторов звонка или входа в интернет. ”Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​”, — уточнила сенатор.

При этом введение нового закона не повлияет на работу ни мессенджера Telegram, ни VPN-программ. Доступ к зашифрованным протоколам останется закрытым, уточнила Бокова.

Что говорят эксперты и участники рынка

”Основной задачей этого законопроекта должна быть борьба с телефонными кражами​. Эффективных механизмов для борьбы с оборотом краденых телефонов пока нет, и законопроект действительно может решить проблему, так как вору не будет смысла красть телефон, который можно заблокировать дистанционно”, — пояснил представитель Российской ассоциации товаропроизводителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, под действие законопроекта подпадают все устройства, оснащенные сим-картой​. ”То есть устройства для ”умного” дома, банкоматы, сигнализации также потребуется регистрировать и вносить в базу данных”, — отметил он. При этом, по мнению Гуськова, законопроект требует разработки большого количества подзаконных актов, и, если он вступит в силу в 2020 году, есть риск, что норма в указанный срок не заработает.

Участники рынка в целом поддержали инициативу, но указали на то, что при ее введении нельзя спешить. Представитель пресс-службы ”МегаФона” Дмитрий Лукьянчиков считает, что она поможет более точно идентифицировать абонентские устройства и блокировать их для снижения уровня преступлений, хищений и контрабанды. ”Концепция была разработана с учетом мировой практики, и ее реализация предусматривает наиболее благоприятный формат для пользователей. Покупатели аппаратов получат возможность проверки их статуса в момент приобретения”, — сказал он. Техническая возможность проверки данных об IMEI есть уже сейчас, но потребуется донастройка сети. ”Необходимо провести тесты, пилотный проект с участием операторов связи и ЦНИИС”, — считает Лукьянчиков. По его словам, только после тестов станет ясно, успеют ли операторы донастроить сети к 2020 году.

”С точки зрения качества связи инициатива по регулированию IMEI полезна. Такой подход применяется регуляторами в других странах присутствия компаний группы”, — сказала представитель ”ВымпелКома” (бренд ”Билайн”) Анна Айбашева. Однако ”внедрение подобной инициативы должно проходить поэтапно, без стрессов для рынка”. Окажется ли стрессом для операторов обязанность отключать абонентов с неподтвержденными IMEI от сети уже с 2020 года, она не уточнила. Представитель ”Т2 РТК Холдинга” (Tele2) указал на необходимость изучить и учесть опыт других стран. Представитель МТС отказался от комментариев.