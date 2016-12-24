Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов. Об этом она заявила в интервью на телеканале НТВ.

Также она рассказала о росте числа преступлений в отношении детей, снижении числа самоубийств, росте усыновлений и невозможности отмены "закона Димы Яковлева" из-за отсутствия реакции властей США письма от российских чиновников. В большинстве цитат из интервью, опубликованных на сайте канала, Кузнецова говорит о чиновниках на местах или законодательстве, которое поможет решить проблемы.

Кузнецова призвала к созданию реестра педофилов: по ее мнению, это поможет предотвратить попадание "этих людей" в учебные заведения. "Нужно реестр создать… Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ", — сказала детский омбудсмен.