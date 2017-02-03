В России число ВИЧ-инфицированных за год выросло на 5,4%

В 2016 году в России было выявлено на 5,4% больше инфицированных ВИЧ, чем в 2015 году. Об этом вице-премьер Ольга Голодец заявила в пятницу, 3 февраля, на совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

"В 2016 году у нас было выявлено 103 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,4% больше, чем в 2015 году", — цитирует Голодец РИА "Новости". Она сообщила, что число россиян, живущих с ВИЧ-инфекцией, составило 870 952 человека, 77,5% состоят на диспансерном учете.

На борьбу с ВИЧ в бюджете на 2017 год заложено 19,78 миллиарда рублей, в том числе почти 15 миллиардов на централизованную закупку антиретровирусных препаратов. В плане по реализации госстратегии противодействия ВИЧ, направленном Минздравом в правительство в январе, выделение дополнительных средств в 70 млрд рублей не предусмотрено: это не согласовал Минфин.

Борьба с ВИЧ в РФ осложняется еще и тем, что пациенты с инфекцией отказываются от терапии, поддаваясь на пропаганду так называемых ВИЧ-диссидентов, которые уверены, что вируса иммунодефицита человека не существует.

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В середине декабря директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что план государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и позже предполагает проработку вопроса о целесообразности введения мер ответственности за ВИЧ-диссидентство.

Тогда же стало известно, что Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом выиграл иск против 30-летней ВИЧ-инфицированной жительницы региона, которую суд обязал обеспечить диспансеризацию ее годовалой дочери, и это не единственное дело, которое рассматривается в суде.

В Екатеринбурге фонд "Новая жизнь" объявил войну ВИЧ-диссидентам

В Екатеринбурге волонтеры и сотрудники благотворительного фонда "Новая жизнь" вступили в противостояние с ВИЧ-диссидентами. Как пишет журнал "Такие дела" — проект благотворительного фонда "Нужна помощь", — 2 февраля волонтер Алена Механошина вышла на одиночный пикет на улице Куйбышева, напротив офиса организации "Всероссийское родительское собрание", главой которой является один лидеров ВИЧ-диссидентства в России Герман Авдюшин.

Механошина несколько часов простояла, держа в руках плакат с надписью "Из-за ВИЧ-диссидентов умирают люди!!! Сколько можно терпеть?". По ее словам, она лично знакома с ВИЧ-положительным молодым человеком, который может погибнуть из-за того, что поверил ВИЧ-отрицателям и не принимает таблетки.

1 февраля ВИЧ-активисты пришли в офис "Всероссийского родительского собрания" и потребовали от Авдюшина прекратить пропаганду ВИЧ-диссидентства. Авдюшин отказался снимать с сайта материалы, отрицающие существование вируса, и заявил, что человек должен иметь выбор, верить в ВИЧ и проходить лечение или нет. В ответ сотрудник фонда "Новая жизнь" Александр Чебин пообещал, что ВИЧ-активисты объявят Авдюшину "войну".

Фонд "Новая жизнь", который занимается профилактикой ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения, в ближайшее время планирует провести несколько мероприятий против ВИЧ-диссидентов. Фонд согласовывает с администрацией города крупную акцию протеста и планирует в прямом эфире свести Германа Авдюшина и ВИЧ-положительных пациентов, которые выжили только благодаря тому, что согласились принимать терапию.

О судебном преследовании ВИЧ-диссидентов речь пока не идет, хотя фонд ведет переговоры о возможности подачи заявлений от нескольких семьей, в которых пациенты с ВИЧ раньше отказывались принимать препараты и были на краю гибели.

По словам главы фонда Веры Коваленко, противостояние с Авдюшиным ведется давно, а к активным действиям сотрудников подтолкнули несколько смертей пациентов, отказавшихся от терапии.

В середине июля 2016 года ООН объявила, что мировая эпидемия ВИЧ наконец пошла на спад, но может возобновиться из-за резкого роста числа инфицированных в России. Высказывалось мнение, что "цитаделью инфекции" Россию сделали годы игнорирования проблемы и отсутствие господдержки раздачи чистых игл и презервативов среди наркозависимых.

В конце ноября 2016 года руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский на пресс-конференции "Ситуация с ВИЧ/СПИД в России" заявил, что на 30 сентября 2016 года в РФ зафиксировано 1 870 339 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе 75 962 новых случая в 2016 году, что позволило говорить об эпидемии.