В Рижском заливе горит танкер Zircon: на место происшествия направлен вертолет и катер

В четверг в Рижском заливе произошло ЧП: на борту танкера Zircon вспыхнул пожар. Об этом сообщает Береговая охрана Морских сил Латвии.

Информация на пульт дежурного поступила около 11.00, экипажу срочно требовалась помощь, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

На данный момент пожар по контролем, а к месту ЧП направлен катер береговой охраны Klints и вертолет Воздушных сил Латвии Ми-17. В случае необходимости будет проведена эвакуация экипажа.

Также к месту происшествия в Рижский залив направлен буксир со спасателями.