В рижской школе мужчина с тесаком напал на людей: трое пострадавших

Вечером в пятницу, 6 апреля, во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт.

Как сообщает телеканал LTV7, мужчина с тесаком напал на присутствующих, передает rus.delfi.lv. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения пострадали три человека.

По предварительной информации нападавший был отцом одного из школьников. Директор рижской 71-й средней школы Андрей Рыжиков факт происшествия не отрицает, но подробности происшествия пока что не готов комментировать.

В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по данному факту ведется проверка.