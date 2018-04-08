08.04.2018, 17:10

В рижской школе мужчина с тесаком напал на людей: трое пострадавших

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rus.DELFI.lv
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Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

Вечером в пятницу, 6 апреля, во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт.

Как сообщает телеканал LTV7, мужчина с тесаком напал на присутствующих, передает rus.delfi.lv. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения пострадали три человека.

По предварительной информации нападавший был отцом одного из школьников. Директор рижской 71-й средней школы Андрей Рыжиков факт происшествия не отрицает, но подробности происшествия пока что не готов комментировать.

В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по данному факту ведется проверка.

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