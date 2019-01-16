В Риге женщина влюбилась в сокурсницу, следила за ней, а затем убила тремя выстрелами в спину

Согласно материалам обвинительного заключения, обвиняемая и ее жертва познакомились пять лет назад на курсах. Женщина стала проявлять симпатию к сокурснице и, поскольку, как она рассказала на допросе, чувствовала себя одинокой и хотела наладить отношения. Правда, она не рассказала о своих чувствах своей будущей жертве, они не встречались и не общались за пределами места проведения курсов.

В течение нескольких лет обвиняемая следила за сокурсницей в интернете и соцсетях, а в 2016 году узнала, что сокурсница проживает в Риге, на ул. Кр. Валдемара. После этого она взяла оружие, дождалась, когда женщина вернется и выстрелила три раза в спину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Известно, что женщина, которой в ту пору было 35 лет, в 2016 году законно приобрела оружие. Ранее она не попадала в поле зрения органов правопорядка.