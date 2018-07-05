В Риге задержан шеф-редактор "Sputnik Латвия" Валентин Роженцов

Сотрудники Полиции безопасности задержали в Риге шеф-редактора интернет-издания "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова, сообщает РИА Новости.

Задержание произошло в среду вечером, когда Роженцов прилетел в Ригу из Москвы.

"Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора "Sputnik Латвия" и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — заявил РИА Новости Роженцов.

Порталу Delfi пока не удалось связаться с Роженцовым и получить его комментарии.