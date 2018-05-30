30.05.2018, 12:29

В Риге у Братского кладбища застрелен администратор неплатежеспособности

 (2)
rus.DELFI.lv
EST
Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

В среду утром, 30 мая, в Риге у Братского кладбища был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В Государственной полиции информацию о личности погибшего не комментируют.

В средствах массовой информации имя Бункуса упоминалось в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый "Range Rover" двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел из огнестрельного оружия, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

На месте происшествия был замечен фургон с тентом.

Начат уголовный процесс, идет расследование. Полиция просит отозваться возможных свидетелей случившегося по телефону 67014002.

Государственная полиция информирует, что на участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение. Водителей призывают выбирать объездные пути.

Как ранее сообщалось, сегодня утром, примерно в то же время на улице Вароню, за Рижским крематорием, полностью сгорел грузовой микроавтобус. В полиции пока не могут сказать, связаны ли оба случая.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

30.05.2018
Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Региональное развитие и единство ЕС после 2020 года: что изменится?

30.05.2018
В связи с долгосрочной стратегией ЕС на период 2021-2027 гг Европейская комиссия предлагает модернизировать политику единства, которая является основной инвестиционной политикой ЕС и одной из самых конкретных форм выражения солидарности, сообщает представительство комиссии в Эстонии.
Подробнее