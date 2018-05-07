07.05.2018, 19:47

В Риге полиция поймала 11-летнего водителя


rus.delfi.ee
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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

В воскресенье 6 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) остановили легковой автомобиль, за рулем которого был 11-летний мальчик, сообщили в РМП.

Патрулировавшие улицы Вецриги работники РМП заметили около 7 утра машину Volkswagen, водитель которой нарушил несколько правил дорожного движения.

Когда автомобиль остановился, полицейские подошли к нему, и выяснилось, что за рулем был 11-летний мальчик. В машине он находился один.

Вскоре к стражам порядка подошел мужчина, пояснивший, что он разрешил внуку покататься на машине, пока сам работает неподалеку. На место вызвали сотрудников Госполиции.

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