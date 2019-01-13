В Риге полиция не стала взламывать дверь в квартиру, что закончилось смертью человека

Порталу Delfi стало известно, что 7 января Рижская муниципальная полиция получила вызов о заливании водой квартиры в одном из многоквартирных домов. Прибывшим на место событий полицейским никто дверь в квартиру не открыл. При этом из квартиры доносились звуки, которые встревожили полицию.

Поскольку муниципальная полиция в подобных случаях не уполномочена принимать решение о выламывании двери в квартиру или проникать внутрь каким-либо другим способом, то была вызвана Государственная полиция.

Прибывшие сотрудники Госполиции пообщались со своей дежурной частью, а затем решили не ломать дверь квартиры и уехали. Когда звуки, ранее доносившиеся из квартиры, стихли, спасатели Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы с помощью пожарной автолестницы смогли через окно попасть в квартиру. Там они обнаружили труп мужчины.

В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что 7 января в Риге, в одной из квартир на улице Маскавас был найден умерший мужчина. Личных данных умершего в полиции не сообщили. Начата служебная проверка, чтобы выяснить, действовали ли сотрудники Госполиции согласно сложившейся ситуации.