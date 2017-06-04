В Риге подсчитаны все голоса: "Согласие"/ЧСР одержали победу

Коалиция партий "Согласие" и "Честь служить Риге" обеспечила себе большинство в Рижской думе, свидетельствуют предварительные итоги выборов. Тем не менее, судя по предварительным данным, правящая коалиция потеряет семь депутатских мандатов.



По итогам подсчета голосов на всех 158 участках "Согласие" / ЧСР набирает 50,85% голосов, и это означает, что нынешняя коалиция может получить в думе 32 места из 60. На выборах 2013 года "Согласие" / ЧСР получило 58,54% голосов и 39 мандатов.

На втором месте коалиция партий Латвийское объединение регионов и "Развитию Латвии" (13,66%), на третьем — Новая консервативная партия (13,41%). Пятипроцентный барьер также преодолевают Национальное объединение (9,24%) и "Единство" (6,26%). Все остальные партии в Рижскую думу не прошли.

Предварительный состав Рижской думы

Согласие / Честь служить Риге

Нил Ушаков, Андрис Америкс, Регина Лочмеле-Лунева, Дайнис Турлайс, Эйжения Алдермане, Вячеслав Степаненко, Ирина Винник, Вадим Баранник, Олег Буров, Анна Владова, Ефимий Клементьев, Игорь Соломатин, Сандрис Бергманис, Сергей Христолюбов, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Юрис Радзевич, Максим Толстой, Валерий Петров, Андрис Берзиньш, Вадим Фальков, Байба Розентале, Игорь Кузьмук, Михаил Гаврилов, Владимир Фролов, Алексей Росликов, Ольга Вейдиня, Виталий Дубов, Янис Лочмелис, Виктор Пашков, Айнар Баштикс, Игорь Соловьев.

Латвийское объединение регионов и "Для развития Латвии"

Мартыньш Бондарс, Анете Екабсоне-Жогота, Юрис Пуце, Андрей Жагарс, Ивета Ратиника, Марис Мичеревскис, Оскар Путниньш, Виестурс Зепс, Ансис Ансбергс.

Новая консервативная партия

Янис Борданс, Юта Стрике, Юрис Юрашс, Эвита Залите-Гроса, Эва Мартужа, Кришьянис Фелдманс, Линда Озола, Сандис Риекстиньш, Мария Балцере.

Национальное объединение

Байба Брока, Наурис Пунтулис, Дайнис Лоцис, Юргис Клотиньш, Гиртс Лапиньш, Иева Холма.

"Единство"

Вилнис Кирсис, Инесе Андерсоне, Олаф Пулкс, Лаурис Эренпрейсс.