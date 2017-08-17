В Риге найден засекреченный туннель КГБ

Этим летом в Риге осуществляется масштабный проект реконструкции тепловых сетей под центральными улицами столицы. Во время строительных работ на ул. Стабу около так называемого Углового дома (здания, в котором ранее размещался КГБ Латвийской ССР) был обнаружен засекреченный объект — туннель, пишет skaties.lv.



Из достоверных источников телеканалу TV3 стало известно, что указанный туннель был специально создан на случай ЧП: в кризисный момент верхушка КГБ могла бы по нему беспрепятственно покинуть здание.

Высота туннеля — 1,5 метра, ширина — 70 см. Передвигаться по нему непросто, но для экстренной эвакуации туннель вполне подходил.

Когда-то объект был оборудован системой освещения, местами сохранились лампочки и проводка. Также найдены старые газеты времен СССР.