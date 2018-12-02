В РФ силовики срывают концерты группы IC3PEAK. Недавно группа начала петь про митинги, Россию и смерть

Начинали IC3PEAK с английского языка, но в прошлом году перешли на русский, а в этом — выпустили альбом ”Сказка”, где появились песни на социальные темы. Наиболее яркая из них — ”Смерти больше нет”: в ней Креслина поет о том, как ”вместе с другими тебя скрутят на площади”; также есть строчки ”выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента”. Премьера клипа на эту песню состоялась на ”Медузе”; в нем Креслина поливает себя бензином у Дома правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке.

1 декабря полиция задержала группу IC3PEAK на вокзале в Новосибирске, сообщил ”Медузе” представитель группы Олег Митрофанов.

Полицейские заявили, что собираются проверить IC3PEAK на наркотики. Музыканты отказались пойти в отделение до приезда адвоката, но полицейские силой увели участника группы Николая Костылева, заявив, что в его документах на фотографии женщина.

В отделении один из полицейских заявил, что музыканты задержаны ”по подозрению в совершении преступления”. По словам Митрофанова, полицейские угрожают подбросить наркотики организаторам концерта, если выступление не отменят, передает ”Медиазона”.