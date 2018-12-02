02.12.2018, 12:10

В РФ силовики срывают концерты группы IC3PEAK. Недавно группа начала петь про митинги, Россию и смерть

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rus.delfi.ee
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Московский дуэт IC3PEAK играет шумовую танцевальную электронику — это громкая, злая и бодрая музыка, главными героями которой являются синтезаторы и резкий голос вокалистки Насти Креслиной. С недавних пор — на русском и про Россию, пишет "Медуза".

Начинали IC3PEAK с английского языка, но в прошлом году перешли на русский, а в этом — выпустили альбом ”Сказка”, где появились песни на социальные темы. Наиболее яркая из них — ”Смерти больше нет”: в ней Креслина поет о том, как ”вместе с другими тебя скрутят на площади”; также есть строчки ”выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента”. Премьера клипа на эту песню состоялась на ”Медузе”; в нем Креслина поливает себя бензином у Дома правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке.

1 декабря полиция задержала группу IC3PEAK на вокзале в Новосибирске, сообщил ”Медузе” представитель группы Олег Митрофанов.

Полицейские заявили, что собираются проверить IC3PEAK на наркотики. Музыканты отказались пойти в отделение до приезда адвоката, но полицейские силой увели участника группы Николая Костылева, заявив, что в его документах на фотографии женщина.

В отделении один из полицейских заявил, что музыканты задержаны ”по подозрению в совершении преступления”. По словам Митрофанова, полицейские угрожают подбросить наркотики организаторам концерта, если выступление не отменят, передает ”Медиазона”.

В ноябре у IC3PEAK начался очередной тур по городам России. Как говорят сами музыканты, раньше никаких проблем с проведением концертов у них не возникало. В Нижнем Новгороде силовики пытались отменить концерт — но группа сумела найти другую площадку. Место проведения концерта IC3PEAK в Казани пришлось переносить дважды. В итоге выступление продлилось 25 минут — группе отключили электричество.

Музыканты говорят, что с концертами в других городах тоже есть проблемы. Но отменять выступления не собираются.

По словам Митрофанова, сами представители исполкома, чиновники или силовики за все это время никак не контактировали с группой и не объясняли происходящее; только один раз представитель Jam Bar упомянул, что к музыкантам существуют претензии из-за того, что они поют про ”суицид и экстремизм”.

IC3PEAK намерены продолжать тур — и в случае проблем также искать резервные площадки. По словам музыкантов, им известно о том, что административное давление оказывается также на организаторов концертов в Ижевске и Саратове.

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