30.01.2018, 14:11

В РФ появился "Таллиннский" истребительный авиационный полк

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ИТАР-ТАСС
EST
В РФ появился "Таллиннский" истребительный авиационный полк
Foto: Alexei Nikolsky, AP

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования трем воинским формированиям, сообщает ТАСС.

Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовой информации.

Теперь их названия выглядят следующим образом — 23-й истребительный авиационный Таллиннский полк, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты и 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк.

Уточняется, что все указы вступают в силу со дня подписания, то есть с 29 января 2018 года.

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