В результате взрыва в кафе под Саратовом пострадали 35 человек

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые Горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", — сказал источник.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет. Среди пострадавших — двое в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести. У остальных легкие травмы.

В пресс-службе губернатора Саратовской области агентству позднее назвали другие цифры, заявив, что на данный момент в клиниках находится шесть пострадавших во время взрыва в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.

"Состояние всех шести пострадавших оценивается врачами как средне-тяжелое. Детей среди шести пострадавших нет", — сказал представитель пресс-службы.

В поселке Лысые Горы работают представители Центра медицины катастроф региона, а также сотрудники всех экстренных служб. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.