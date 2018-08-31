В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко

Об этом же со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Захарченко, по данным источников, получил смертельное ранение при взрыве в донецком кафе ”Сепар”, которое находится неподалеку от его резиденции.

Погибшему было 42 года.

Александр Захарченко возглавил Совет министров ДНР в августе 2014 года, сменив на этом посту Александра Бородая. В ноябре того же года он победил на всеобщих выборах главы ДНР и с того времени занимал эту должность.