31.08.2018, 18:26

В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко

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Lenta.ru
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Aleksander Zahartšenko
Aleksander ZahartšenkoFoto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Об этом же со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Захарченко, по данным источников, получил смертельное ранение при взрыве в донецком кафе ”Сепар”, которое находится неподалеку от его резиденции.

Погибшему было 42 года.

Александр Захарченко возглавил Совет министров ДНР в августе 2014 года, сменив на этом посту Александра Бородая. В ноябре того же года он победил на всеобщих выборах главы ДНР и с того времени занимал эту должность.

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