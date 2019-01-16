В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли 3 человека



”В результате взрыва, произошедшего вследствие утечки природного газа, погибло три человека, несколько человек получили ранения, они доставлены в клиники”, — рассказал Купатадзе.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в результате взрыва ранены пять человек, среди них трое детей.

Сообщается, что жильцы пострадавшего при взрыве дома эвакуированы, а здание оцеплено. На месте ЧП работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии.