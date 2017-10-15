В результате теракта в Сомали погибли 85 человек и ранены 250

Число погибших в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо возросло до 85 человек. Об этом сообщил сотрудник службы скорой помощи города, передает телеканал Al Jazeera.
Также возросло количество пострадавших — до 250 человек.
Президент республики Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур в стране.
”Время объединиться и помолиться вместе. Терроризм не победит”, — заявил он.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Сомали возросло до 40.
14 октября на одной из оживленных дорог Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.
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