В результате теракта в Кабуле погибли более 40 человек

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Только за этот год в столице Афганистана произошло 22 больших теракта, общее число погибших при этом превысило 500 человек. Ответственность за большую часть этих нападений взяло на себя действующее в Афганистане крыло группировки "Исламское государство" (ИГ), к терактам также причастно радикальное движение "Талибан", контролирующее в настоящее время почти половину территории страны.

В целом ситуация с безопасностью в Афганистане непрерывно ухудшается. Каждый день в боях с талибами гибнут в среднем 35 солдат и полицейских. 23 декабря произошли замены руководителей Минобороны и МВД, новые исполняющие обязанности министров считаются сторонниками жесткой линии в борьбе с "Талибаном".

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что США могут вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там 14 тысяч военных.