В результате теракта в ДНР погиб командир ополченцев Гиви

Оборонное ведомство самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в среду сообщило о гибели одного из командиров ополчения комбата Михаила Толстых, известного как "Гиви", и обвинило в этом украинскую сторону.

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса", — заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Он назвал случившееся "продолжением террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса".

По его словам, в данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

Между тем на днях сообщалось, что Гиви получил ранение во время боестолкновений на донецкой промзоне. "Гиви был легко ранен в ногу. Осколок прошел по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился", — сообщил "Интерфаксу" 4 февраля источник в окружении ополченца, добавив, что ополченец не стал брать больничный, а уже вернулся в строй.

В прошлом году в Донбассе был убит другой известный в ДНР ополченец — командир батальона ополченцев "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"). Он погиб 16 октября 2016 года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте. В ноябре в министерстве госбезопасности самопровозглашенной Донецкой Народной республики сообщали о задержании шести членов украинской националистической группировки, причастных к убийству командира батальона ополченцев "Спарта" Павлова.