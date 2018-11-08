В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 11 человек(14)
В результате стрельбы в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса) погибли 11 человек. Об этом сообщила местная полиция.
В результате стрельбы в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса) погибли 11 человек. Об этом сообщила местная полиция.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Вентура штата Калифорния, сержанта Эрика Басчоу сообщал о "многочисленных жертвах".
Как передает агентство Associated Press, открывший огонь в Саузанд-Оакс стрелок мертв.
Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. В баре находились несколько сотен человек, 11 из них ранены.
Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) 8 November 2018
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