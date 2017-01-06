В результате стрельбы в аэропорту во Флориде погибли пять человек дополнено в 21:41

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Число погибших сегодня в результате стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, выросло до пяти. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, CNN.