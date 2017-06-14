В результате стрельбы под Вашингтоном ранен конгрессмен

Конгрессмен-республиканец Стив Скализ ранен в результате стрельбы в городе Александрия, штат Вирджиния.

По данным полиции, при нападении пострадали пять человек. Подозреваемый задержан и уже не представляет опасности, правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скализ получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена.

По данным телеканала Си-эн-эн, ранения получили еще двое полицейских.

Президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что ранение Стива Скализа не опасно для жизни.

"Член палаты представителей Стив Скализ от Луизианы, настоящий друг и патриот, получил тяжелые ранения, но полностью поправится. Наши мысли и молитвы с ним", — написал Трамп.

О возможных мотивах нападавшего полиция не сообщает.

Как рассказали очевидцы, стрельба началась, когда конгрессмены играли в бейсбол.

Конгрессмен-республиканец Моррис Брукс, находившийся во время инцидента на соседней бейсбольной площадке, сообщил Си-эн-эн, что нападавший стрелял из ружья. Со слов республиканца, нападавший произвел от 50 до 100 выстрелов.

По словам Брукса, стрелявший — белый человек средних лет, невысокого роста.

На место происшествия, как сообщают очевидцы в социальных сетях, прибыло большое число полицейских.