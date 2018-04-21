В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в больницы в результате урагана попали трое детей и четверо взрослых, один ребенок "в тяжелейшем состоянии". "Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — добавил градоначальник.

В аэропортах тем временем растет число задержанных рейсов. В общей сложности за последний час число задержанных вылетов увеличилось на несколько десятков, некоторые рейсы отменены. При этом в авиадиспетчерских службах Москвы утверждают, что критических сбоев не отмечается, поскольку воздушные гавани подготовились к непогоде.

Заммэра Москвы Леонид Печатников рассказал ТАСС, что в больницу был доставлен трехмесячный ребенок — он пострадал в результате падения дерева на Сумской улице. "Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, а второй — в 13-й городской больнице", — отметил чиновник.

В московском метрополитене начали звучать предупреждения для пассажиров о непогоде по громкой связи. "Уважаемые пассажиры! При выходе из метро в связи с усилением ветра будьте внимательны и осторожны", — говорится в предупреждении.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что сильные порывы ветра нанесли ущерб северо-востоку Московской области. Порывами ветра, в частности, близ города Фряново повалены десятки деревьев, многие из которых упали прямо на проезжую часть. Водители объезжают валежник, уступая дорогу друг другу. Дождь шел сплошной стеной, так что водителям приходилось сбрасывать скорость или останавливаться на обочинах, чтобы переждать шквал.

В столичном метеобюро сообщают, что в черте города скорость ветра достигала 19 метров в секунду, в Новой Москве местами — 22 метра в секунду. За несколько часов в городе местами выпало до 7 миллиметров осадков. В ближайшее время дождевой фронт покинет территорию Москвы, однако порывы шквалистого ветра сохранятся.

Ранее в городском управлении МЧС предупреждали, что во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.