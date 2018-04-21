В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок

В результате обрушившейся на Москву непогоды погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным на 19:30, пострадали 12 человек. С разных концов города приходят сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах, упавших рекламных щитах. Пригородные электрички задерживаются из-за деревьев на путях. Самолеты начали уходить на запасные аэродромы, а вылетающие рейсы задерживаются.
Собянин сообщил, что девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, и врачам не удалось ее спасти.
По предварительным данным, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит. Еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево.
В Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели. На внешней стороне Садового кольца полностью перекрыто движение из-за падения кровли на дорогу. Столичные власти призывают горожан отказаться от использования машин и оставаться дома из-за штормового предупреждения.
На юго-западе Москвы ветер сорвал часть крыши с жилого дома на Проспекте Вернадского. Один из кусков металлической кровли упал на припаркованный автомобиль.