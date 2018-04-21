21.04.2018, 22:02

В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок

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NEWSru.com
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Moskva
MoskvaFoto: Alexander Zemlianichenko, AP

В результате обрушившейся на Москву непогоды погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным на 19:30, пострадали 12 человек. С разных концов города приходят сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах, упавших рекламных щитах. Пригородные электрички задерживаются из-за деревьев на путях. Самолеты начали уходить на запасные аэродромы, а вылетающие рейсы задерживаются.

Собянин сообщил, что девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, и врачам не удалось ее спасти.

По предварительным данным, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит. Еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево.

В Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели. На внешней стороне Садового кольца полностью перекрыто движение из-за падения кровли на дорогу. Столичные власти призывают горожан отказаться от использования машин и оставаться дома из-за штормового предупреждения.

На юго-западе Москвы ветер сорвал часть крыши с жилого дома на Проспекте Вернадского. Один из кусков металлической кровли упал на припаркованный автомобиль.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в больницы в результате урагана попали трое детей и четверо взрослых, один ребенок "в тяжелейшем состоянии". "Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — добавил градоначальник.

В аэропортах тем временем растет число задержанных рейсов. В общей сложности за последний час число задержанных вылетов увеличилось на несколько десятков, некоторые рейсы отменены. При этом в авиадиспетчерских службах Москвы утверждают, что критических сбоев не отмечается, поскольку воздушные гавани подготовились к непогоде.

Заммэра Москвы Леонид Печатников рассказал ТАСС, что в больницу был доставлен трехмесячный ребенок — он пострадал в результате падения дерева на Сумской улице. "Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, а второй — в 13-й городской больнице", — отметил чиновник.

ТОП

В московском метрополитене начали звучать предупреждения для пассажиров о непогоде по громкой связи. "Уважаемые пассажиры! При выходе из метро в связи с усилением ветра будьте внимательны и осторожны", — говорится в предупреждении.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что сильные порывы ветра нанесли ущерб северо-востоку Московской области. Порывами ветра, в частности, близ города Фряново повалены десятки деревьев, многие из которых упали прямо на проезжую часть. Водители объезжают валежник, уступая дорогу друг другу. Дождь шел сплошной стеной, так что водителям приходилось сбрасывать скорость или останавливаться на обочинах, чтобы переждать шквал.

В столичном метеобюро сообщают, что в черте города скорость ветра достигала 19 метров в секунду, в Новой Москве местами — 22 метра в секунду. За несколько часов в городе местами выпало до 7 миллиметров осадков. В ближайшее время дождевой фронт покинет территорию Москвы, однако порывы шквалистого ветра сохранятся.

Ранее в городском управлении МЧС предупреждали, что во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

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