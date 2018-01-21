21.01.2018, 21:40

В результате нападения на отель в Кабуле погибли 18 человек, из них половина - граждане Украины

 (14)
Интерфакс
EST
Kabul
KabulFoto: OMAR SOBHANI, REUTERS

Жертвами нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных — девять граждан Украины.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один — Греции, один — Казахстана и четверо — Афганистана. Еще два человека до сих пор не опознаны, передает "Интерфакс" со ссылкой на Би-би-си.

Афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что были убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

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Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу вечером. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.

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