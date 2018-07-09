09.07.2018, 09:56

В результате крушения на железной дороге в Турции погибло 24 человека


Gazeta.ru
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Türgi rongiõnnetus
Türgi rongiõnnetusFoto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24, сообщает CNN Turk.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Число пострадавших возросло до 338 человек.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Днем 8 июля пять вагонов поезда, шедшего из Стамбула в Узункёпрю, сошли с рельсов и опрокинулись. В поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала. По данным министерства транспорта Турции, авария произошла из-за проливных дождей, размывших почву на железной дороге.

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