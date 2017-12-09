В результате израильского авианалета на сектор Газа погибли два человека

Армия Израиля атаковала с воздуха цели ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, произведенный палестинцами накануне.

В результате ракетного удара израильской армии по сектору Газа погибли два человека, сообщило в субботу, 9 декабря, радикально-исламское движение ХАМАС. В свою очередь командование армии Израиля заявило, что атаковало с воздуха несколько целей военного назначения ХАМАС в качестве реакции на ракетные удары со стороны сектора Газа.

В тот же день на палестинских территориях произошли новые столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими военными, в результате ранены несколько человек, сообщают местные СМИ. Представитель армии Израиля сообщила, что в секторе Газа десятки палестинцев поджигали автомобильные покрышки и бросали камни в израильских солдат.

Конфликт между израильтянами и палестинцами разгорелся с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в столкновениях демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, не менее 760 были ранены.

Вечером 8 декабря Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа. На Западном берегу реки Иордан солдаты делали предупредительные выстрелы в воздух, в секторе Газа они стреляли "по подстрекателям к беспорядкам", ранив нескольких из них, сообщил представитель израильской армии. Большинство палестинцев пострадали от слезоточивого газа.

"Сегодня, в 30-ю годовщину первой интифады, наш народ вновь восстает, отвергая решение Трампа. Иерусалим является столицей Палестины и столицей арабов и мусульман", — заявил один из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС Ахмад Бахар на пятничной молитве в Газе. В некоторых мусульманских странах, в том числе Египте, Иордании, Ливане и Тунисе, люди также вышли на улицы в знак протеста против решения Трампа.