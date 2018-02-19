В регионах Латвии создают спецотряды для подавления беспорядков: обещают повышенную зарплату

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В течение этого года Госполиция намерена разместить в регионах Латвии четыре отряда, одной из главных задач которых будет устранение массовых беспорядков. Об этом агентству LETA рассказал глава Госполиции Интс Кюзис, отметив, что прошедшим отбор в данные подразделения полицейским будет полагаться увеличенный оклад.