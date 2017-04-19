В редакцию "Новой газеты" пришел конверт с белым порошком

В редакцию "Новой газеты" в Москве прислали по почте конверт с неизвестным белым порошком, в здание были вызваны сотрудники оперативной службы МЧС и полиции.

Письмо на имя руководства газеты пришло около 11 утра, обратным адресом на конверте был указан Грозный.

"Письмо пришло к секретарям, они его вскрыли, и оттуда посыпался белый порошок", — рассказал Русской службе Би-би-си журналист "Новой" Павел Каныгин.

"Письмо забрали на экспертизу, что там внутри, мы не знаем. Надеемся, что это чей-то розыгрыш, что там стиральный порошок. Письмо по штемпелю — из Москвы, на нем стоит штамп московского почтампта, где его принимали", — рассказал он.

"Вряд ли оно из Чечни. Вероятно, какой-то эмоционально невыдержанный человек его нам отправил", — предполагает журналист.

"По крайней мере, сотрудники МЧС нам сказали, что радиации там нет", — добавил он.



"Оскорбление вековым устоям"

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было даже больше.

Расследовать ситуацию с правами геев в Чечне потребовала международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Материалы издания вызвали резкую отповедь со стороны чеченских официальных лиц: так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал сообщения "абсолютной ложью".

Наряду с чеченскими чиновниками, ряд духовных лиц Чечни также сочли публикацию о преследованиях геев в республике оскорбительной.

На съезде чеченского духовенства была принята резолюция, которую в "Новой газете" расценили как прямую угрозу.

"Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", — говорилось в резолюции.

Позднее муфтий Чечни уточнил, что под обещанием возмездия в резолюции подразумевалось "возмездие всевышнего Аллаха".