В районе Керченского пролива горят два судна

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", — сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.

Как сообщил ТАСС в понедельник директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", — сказал собеседник агентства.

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы ТАСС пояснили, что идет спасение людей, пострадавших, по последним данным, нет.