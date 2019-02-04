04.02.2019, 20:19

В Раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России

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Gazeta.ru
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В Раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России
Foto: Sputnik/Scanpix

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что в украинский парламент внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Геращенко написала, что законопроект ”зарегистрирован”. Закон предусматривает, что Россия не сможет посылать своих наблюдателей на президентские и парламентские выборы.

Вице-спикер уточнила, что российские наблюдатели не смогут приезжать в страну в составе международных миссий, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта нынешнего года.

Ранее МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.

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